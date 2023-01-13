مصر تؤكد استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب لمواجهة أزمة الغذاء

(كونا) – أكدت مصر اليوم الجمعة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة مسجلة لوزير الخارجية سامح شكري أمام الاجتماع الوزاري لمؤتمر (صوت الجنوب) تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين (جي.20) الذي تستضيفه الهند افتراضيا خلال الفترة يومي 12 و13 يناير الجاري.

وأعرب شكري عن دعم مصر لأهداف مجموعة العمل الزراعية التابعة لمجموعة العشرين من أجل صياغة خريطة طريق للأمن الغذائي والزراعة الذكية مناخيا.

وأشار الى التحديات التي تواجه دول الجنوب بسبب الأزمات المتلاحقة بما في ذلك جائحة (كورونا) وأزمات سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتغير المناخي مشددا على ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع تلك التحديات والتوصل لحلول مشتركة وفعالة.

وأكد أهمية توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت مناسب للتحديات التي تواجهها دول الجنوب معربا عن التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الحالية.

واستعرض شكري بعض الأولويات والأفكار التي قد تسهم في نقاشات مجموعة العشرين في هذا الشأن لافتا الى أهمية أن تأخذ المجموعة زمام المبادرة في إلزام شركاء التنمية بتقديم الدعم اللازم لدول الجنوب من أجل التعافي على المدى القريب والتعامل مع احتياجاتهم التنموية على المدى البعيد.

كما استعرض في هذا الاطار الدور الذي لعبته مصر أخيرا في الدفع بالتزامات قوية وغير مسبوقة في إطار مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

وشدد شكري على أهمية إدراك أن الوصول للطاقة لجميع الدول والتحول في الطاقة لن يتحققا بدون ضمان التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا للدول النامية.

ونوه بإطلاق مصر للمنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد خلال مؤتمر المناخ وما يمكن أن يوفره المنتدى من فرص تجارية بين الدول النامية والمتقدمة معربا عن تطلع مصر إلى دعم مجموعة العشرين لأنشطة المنتدى.