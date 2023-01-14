دوليات

إيران تعدم نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري

منذ 4 ساعات
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ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم السبت، أن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بعد صدور حكم بإعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وهو كان كان يعمل نائباً لوزير الدفاع في فترة سابقة.

وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. 

وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين» أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته بـ«الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية».

ودعت لندن وواشنطن طهران أمس إلى عدم تنفيذ تهديدها بإعدام أكبري. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على موقع «تويتر»: «ينبغي ألا تُساور النظام الإيراني أية شكوك… نتابع قضية علي رضا أكبري عن كثب». 

فيما قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن «التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام، لهما دوافع سياسية، وسيكون إعدامه غير مقبول».

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية مقطعاً مصوَّراً، أول من أمس، قالت إنه يظهر أن المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري لعب دوراً في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد محسن فخري زاده في 2020.

وتولّى أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية وحكم عليه القضاء بالإعدام لإدانته بتهمة التجسس لحساب المملكة المتحدة، مهامّ في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، منها «معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية» و«مستشار لقائد القوات البحرية» و«رئاسة قسم الدفاع والأمن في مركز بحوث وزارة الدفاع»، إضافة إلى عمله «في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي»، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران، الخميس، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أدواره.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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