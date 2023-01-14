«الداخلية»: ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة 

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه استمراراً لمتابعة وحرص معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات الامنية على مهربي وتجار المواد المخدرة تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في ضبطيتين منفصلتين.

ففي الضبطية الاولى فقد وردت معلومات تفيد بأن شخصا من جنسية عربية يحوز مواد مخدرةبقصد الإتجار، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات ومتابعة تحركاته وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة ، وتم ضبطه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه تم العثور على كمية كبيرة من أنبولات زيت الماريجوانا جاهزة للبيع والاستخدام تقدر بحوالي 2000 أنبولة تقريبا ، وعدد 1 كيلو من مادة الكيميكال و( 20 ) جراما من مادة الشبو وميزان حساس.

وفي الضبطية الثانية انه اثناء نشاط الادارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مهربي ومروجي المخدرات وردت معلومات تفيد بأن مقيما من جنسية اسيوية يقوم بالاتجار والتعاطي في المواد المخدرة ، وبعدالتاكد من المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة و تم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على حوالي (10) كيلو من مادة الماريجوانا وميزان حساس ومبلغ مالي متحصلات البيع .

وأضافت أنه بمواجهة المتهمين بتلك بالمضبوطات أقرا بأنها تخصهما بقصد الاتجار ، فتم تحويلهما والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم