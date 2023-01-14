دوليات

الصين: 60 ألف وفاة بـ«كورونا» خلال 5 أسابيع

منذ 4 ساعات
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أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت، تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بكوفيد – 19 خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد – 19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحافيين إن الصين سجلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد – 19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

يُشار إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت قد قالت إن عدد الوفيات الناجمة عن «كوفيد19» في الصين أعلى بكثير من المعلن رسمياً. 

وحللت الصحيفة صور أقمار صناعية، التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز»، لمحارق الجثث التي أظهرت اكتظاظاً ملحوظاً ونشاطاً لدور الجنائز عبر مدن مختلفة.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الصور تتوافق مع المقابلات التي أجرتها مع سكان صينيين في حالة حداد ومع عاملين في دور الجنازات.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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