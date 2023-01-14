العراق.. انبوب نفط «البصرة ـ العقبة» سيرى النور قريباً

(كونا) – أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت عن ان الحكومة العراقية الحالية ستشرع قريبا في تنفيذ مشروع انبوب نفط (البصرة ـ العقبة).

وقال الحلبوسي في تصريح صحفي بثه المكتب الاعلامي لمجلس النواب ان ذلك جاء في ختام زيارة نظيره الاردني احمد الصفدي الرسمية الى العراق والتي استغرقت اربعة ايام.

وأضاف الحلبوسي ان مشروع انبوب نفط (البصرة ـ العقبة) سيرى النور قريبا بعد ان عملت الحكومة الحالية على تذليل العقبات التي واجهته في المرحلة السابقة وذلك في اطار خططها لتعدد منافذ التصدير.

وبين ان اهم المعوقات التي عالجتها الحكومة العراقية هي التكلفة المالية العالية اذ اعدت دراسة جديدة قلصت فيها التكاليف بنسبة كبيرة مبينا ان جميع التكاليف ستدفع من الجانب العراقي حصرا لان المشروع عراقي ويهدف لزيادة صادرات النفط وبالتالي زيادة الايرادات المالية.

ولم يتطرق الحلبوسي إلى تفاصيل أكثر عن موعد الشروع بالعمل في المشروع ولا عن التكلفة الجديدة له.

يذكر ان مشروع انبوب نفط (البصرة ـ العقبة) هو أحد المشاريع الاستراتيجية التي وعدت بها العديد من الحكومات العراقية المتعاقبة ويفترض ان ينقل النفط المستخرج من البصرة الى ميناء العقبة لتصديره من هناك الا انه لم ير النور حتى الآن.