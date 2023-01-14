بريطانيا: إعدام علي رضا أكبري عمل همجي.. ولن يمر دون رد

أدانت بريطانيا السبت، إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري الإيراني البريطاني المتّهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنها «لن تمر بلا رد».

وقال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن «هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد».

وأفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم السبت أن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على تويتر «هالني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران». وأضاف «كان هذا عملا قاسيا وجبانا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه».

كما كتب جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني على تويتر «هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة، ولن يمر دون رد».

وكان الإعلام الرسمي الإيراني أفاد بأن أكبري سبق له أن شغل مهام في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران، منها «معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية» و«مستشار لقائد القوات البحرية» ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافةً إلى عمله «في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980 – 1988)، يبلغ من العمر 61 عاماً (مواليد 21 أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين مارس 2019 ومارس 2020).