دوليات

سول وواشنطن تُجريان تدريبات مشتركة قرب حدود كوريا الشمالية

منذ 3 ساعات
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ذكر تقرير إخباري أن وحدة متقدمة بالجيش الكوري الجنوبي مزوّدة بأحدث الأسلحة بدأت تدريباً ميدانياً مشتركاً مع لواء ستريكر من الفرقة الثانية مشاة الأميركية قرب الحدود بين الكوريتين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت، أن التدريب انطلق في الثاني من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين في مدينة باجو الحدودية، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا شمال سول، ويتم فيه استخدام أنظمة أسلحة مختلفة.

وهذا أول تدريب مشترك بين القوات الأميركية والكورية الجنوبية، وفتحت أمس الجمعة الدولتان الحليفتان بعض أجزاء من ميدان التدريب موجيون – ري الواقع بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات على خلفية التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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