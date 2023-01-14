مصر: الكشف عن مقبرة ملكية بمنطقة الوديان الغربية بمحافظة الأقصر

(كونا) – أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، اكتشاف مقبرة ملكية «لم تكن معروفة من قبل» بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك الكشف جاء أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة بجامعة (كامبريدج) بمنطقة الوديان الغربية.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري قوله ان «الدلائل الأولية التي تم الكشف عنها داخل المقبرة حتى الآن تشير إلى أنها ربما تعود لفترة حكم التحامسة (عصر الأسرة ال18) وهو ما سوف يتم التأكد منه خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من أعمال التوثيق الأثري للمقبرة».

ومن جانبه أكد مدير عام آثار مصر العليا ورئيس البعثة من الجانب المصري الدكتور فتحي ياسين أن البعثة مستمرة في أعمال الحفائر والتوثيق الأثري للمقبرة بالكامل الأمر الذي سيساهم في إزاحة الستار عن التخطيط المعماري للمقبرة بشكل أوضح وكذلك عناصرها الفنية .

وبدوره قال رئيس البعثة من الجانب الإنجليزي بيرز لذرلاند إن المقبرة المكتشفة ربما تخص احدى الزوجات الملكيات أو الأميرات خلال فترة حكم التحامسة والتي لم يتم الكشف عن عدد كبير منها حتى الآن.