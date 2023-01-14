وزيرالنفط القطري: أوروبا ستعود لاستيراد الغاز الروسي

• عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي السبت أن الدول الاوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز الروسي، محذرا من أن عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات.

وخفضت موسكو إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا، وفقاً لـ «يورونيوز».

وجاءت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء في تصريح للكعبي «يقول الاوروبيون اليوم إن لا مجال لذلك»، لكن «نحن محظوظون بقدرتنا على النسيان والمسامحة. وأعتقد أن الامور تصطلح بمرور الوقت»، مشيرا إلى أهمية استخلاص العبر وتنويع المصادر.

وتابع «لكن الغاز الروسي برأيي سيعود إلى اوروبا».