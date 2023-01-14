اقتصاد

وزيرالنفط القطري: أوروبا ستعود لاستيراد الغاز الروسي

منذ 58 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة

• عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات

أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي السبت أن الدول الاوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز الروسي، محذرا من أن عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات.

وخفضت موسكو إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا، وفقاً لـ «يورونيوز».

وجاءت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء في تصريح للكعبي «يقول الاوروبيون اليوم إن لا مجال لذلك»، لكن «نحن محظوظون بقدرتنا على النسيان والمسامحة. وأعتقد أن الامور تصطلح بمرور الوقت»، مشيرا إلى أهمية استخلاص العبر وتنويع المصادر.

وتابع «لكن الغاز الروسي برأيي سيعود إلى اوروبا».

منذ 58 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الاقتراض العام البريطاني يسجل مستوى قياسياً

منذ 3 أسابيع

صندوق النقد: الإصلاحات وتنويع الاقتصاد عوامل أساسية لمستقبل النمو في الخليج

أكتوبر 31, 2022

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

ديسمبر 5, 2022

«الكويتية» بالمرتبة الـ76 لأفضل 100 شركة طيران عالمية في 2022 

سبتمبر 24, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى