ارتفاع متوسط التضخم السنوي في السعودية بـ 2.5% خلال 2022

ارتفع متوسط التضخم في السعودية لعام 2022 بـ 2.5% وذلك مقارنة مع متوسط 2021، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار للأغذية والمشروبات بـ 3.7%، والنقل بـ 4.1%.

هذا وسجّل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 3.7% متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بـنسبة 4% والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.2% وأسعار الخضروات بنسبة 4.8%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي.

هذا وارتفعت أسعار النقل بنسبة 4.1%، متأثرةً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.7%، وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.8%، متأثرةً بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2%.

وخلال ديسمبر، ارتفع التضخم ليسجل 3.3% في 2022 مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وذلك بضغم من ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 5.9%، وأسعار المشروبات لـ 4.2%.

هذا ويعتبر معدل التضخم المذكور هو الأعلى في المملكة منذ يونيو من العام 2021.