اقتصاد

الإمارات تعلن استثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية

منذ ساعة واحدة
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قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن الإمارات أعلنت استثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، وذلك خلال قمة بين رئيسي البلدين في أبوظبي.

وأعلن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، القرار خلال لقائه مع الرئيس يون سوك يول، قائلاً: «قررنا الاستثمار بثقة في جمهورية كوريا التي تفي بوعودها في جميع الظروف»، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وعقدت القمة في قصر الوطن الرئاسي في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها يون إلى الإمارات والتي تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة من نوعها لزعيم كوري جنوبي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في عام 1980.

ويرافق الرئيس الكوري في الرحلة وفد أعمال يمثل حوالي 100 شركة كورية جنوبية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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