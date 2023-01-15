الرئيس المصري يؤكد موقف بلاده لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد موقف بلاده الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة «الإرهاب» الذي يعتبر أداة لتدمير الدول.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج.

وأشار السيسي الى حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر مع الصين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق «النموذجي» بين الجانبين في شتى المجالات إضافة إلى الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

من جهته أكد وزير الخارجية الصيني جانج حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسة ونهج ثابت لافتا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر.

ولفت الى دور مصر المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الأفريقية تحت مظلة القيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس السيسي.

كما أكد الوزير جانج دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة «الإرهاب» وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما شهد اللقاء استعراضا لآفاق تعزيز التعاون الثنائي حيث أكد وزير الخارجية الصيني حرص بلاده على الاستمرار في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة وبنية تحتية حديثة باتت تتمتع بها مصر وتتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق».