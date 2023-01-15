دوليات

بايدن يعلن حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب عواصف‭ ‬الشتاء

منذ 6 ساعات
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وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا التي تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر.

وأدت العواصف إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل، وتسبب في حدوث فيضانات وانقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاق للطرق.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافي على جميع المستويات في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

وأضاف أن إعلان الرئيس يجعل التمويل الاتحادي متاحا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامنتو وسانتا كروز.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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