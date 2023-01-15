بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.03 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 17.03 نقطة ليبلغ مستوى 7114.44 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.024 في المئة.

وتم تداول 123.7 مليون سهم عبر 8885 صفقة نقدية بقيمة 45.4 مليون دينار «نحو 137.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.4 نقطة ليبلغ مستوى 5577.91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 51.2 مليون سهم عبر 2602 صفقات نقدية بقيمة 5.9 مليون دينار «نحو 17.8 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 19.8 نقطة ليبلغ مستوى 7875.41 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.25 في المئة من خلال تداول 72.5 مليون سهم عبر 6283 صفقة بقيمة 39.5 مليون دينار «نحو 119.6 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 19.3 نقطة ليبلغ مستوى 5681.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.34 في المئة من خلال تداول 43.6 مليون سهم عبر 1903 صفقة نقدية بقيمة 5.06 مليون دينار «نحو 15.3 مليون دولار».

وكانت شركات «تحصيلات» و«صلبوخ» و«الأنظمة» و«معادن» الأكثر ارتفاعاً، أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة، في حين كانت شركات «أصول» و«م سلطان» و«المصالح ع» و«تنظيف» الأكثر انخفاضاً.