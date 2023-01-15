حمد المطر يسأل وزير المالية عن أعضاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص

وجّه النائب د. حمد المطر سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارعبد الوهاب الرشيد، بشأن أعضاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.

ونصّ السؤال على ما يلي:

نصت المادة التاسعة من القانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص على: (ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى «الجهاز الفني لبرنامج التخصيص» يشرف عليه رئيس المجلس، ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتكون له اعتمادات مالية خاصة تُدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء، ويصدر ويُصدر المجلس قرارا بالنظام المالي والإداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه…).

وقد حددت المادة المذكورة اختصاصات الجهاز الفني لبرنامج التخصيص ومنها على سبيل المثال: إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص – إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلي المجلس – متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي يتبعها المشروع إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- تزويدي ببيان شامل بجميع أعضاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وبالسيرة الذاتية لهم.

2- تزويدي ببيان شامل بجميع الموظفين العاملين بالجهاز الفني لبرنامج التخصيص وبالسيرة الذاتية لهم.

3- صورة ضوئية من كل محاضر اجتماعات الجهاز الفني لبرنامج التخصيص والتقارير الصادرة عنه منذ إنشائه وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4- بيان تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، مع موافاتي بصورة ضوئية من مرسوم التشكيل (إن وجد)، وفي حالة عدم تشكيل المجلس الأعلى موافاتي بأسباب ذلك.