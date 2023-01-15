رئيس الوزراء العراقي يؤيد بقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى

• الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أميركية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.

وأضاف أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم داعش يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم، وفقاً لـ «العربية».

لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، ديفيد هيرندون، قد قال في بيان، في نوفمبر الماضي إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على القوات الأميركية في البلاد لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها المستمر لدحر تنظيم داعش الإرهابي.