عالية الخالد تسأل عن إنهاء تكليف 12 بروفيسوراً في جامعة الكويت

وجّهت النائب عالية الخالد سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن خبر إنهاء تكليف 12 بروفيسوراً في جامعة الكويت.

نصّ السؤال:

لما كانت جامعة الكويت يقدم لها كامل الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق رسالتها السامية المتمثلة بتزويد المجتمـع بـالمؤهلين والمتخصصين في شتى المجالات، لذا فإن استقرارها ودعم أعضاء هيئتها الأكاديمية من أهم وسائل بلوغ أهدافها وغاياتها، وقد تداولت معلومات بقيام مديرة الجامعة المكلفة أ. د سعاد الفضلي بإنهاء تكليف اثني عشر بروفيسورا معهودا لهم القيام بأعمال العمداء ونواب مدير الجامعة دفعة واحدة وبيوم واحد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما صحة خبر إنهاء تكليف اثني عشر بروفيسورا معهودا لهم بأعمال العمداء ونواب مدير جامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالفترة الزمنية بين تكليف المديرة أ. د سعاد الفضلي ووقت إصدار قرارات إنهاء تكليف هؤلاء المكلفين، كما يرجى تزويدي بقرار تكليف المديرة أ.د سعاد الفضلي والقرارات التي أصدرتها بشأن إنهاء تكليف العمداء ونواب المدير.

2- هل قامت المديرة المكلفة أ.د سعاد الفضلي بتقييم أداء العمداء المكلفين الذين أنهت تكليفهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك التقييمات.

3- هل تم إجراء تحقيق مع أي من هؤلاء المكلفين الذين تم إنهاء تكليفهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي صورة ضوئية من التحقيق.

4- ما أسباب إنهاء تكليف هؤلاء العمداء؟

5- ما المعايير التي اعتمدت عليها المديرة في إصدار قرارات التكليف الجديدة للعمداء والنواب الجدد؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.