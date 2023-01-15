مصر تعلن تحقيق كشف جديد للغاز في البحر المتوسط

كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعى فى منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط.

ويعد هذا الكشف هو نتاج تعاون بين الشركة المصرية وشيفرون (القائم بالعمليات فى منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط ) وشركتى إينى وثروة المصرية وهو ما نتج عنه اكتشاف جديد للغاز فى البئر الاستكشافية نرجس– 1، وفقاً لـ «CNBC عربية».

ويقع الكشف على بعد حوالى 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء حيث تم حفر البئر نرجس -1 بواسطة جهاز الحفر ستينا فورث فى عمق مياه 309 متراً.

وتم العثور على سمك خزان حوالي 61 متراً صافياً من بين 140 متر من الحجر الرملى بخصائص جيدة فى العصر الميوسين السفلى وعصر الأوليجوسين على عمق كلى للبئر تجاوز 5000 متر فى منطقة الامتياز التي تعمل بها كلا من شركة شيفرون (القائم بالعمليات) بحصة 45% وإينى بنسبة 45%.

فيما تمتلك شركة ثروة المصرية للبترول 10% من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب إيجاس.

هذا ويتم حالياً تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذى يُعد الأول لشركة شيفرون فى مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط وحصولها على ثلاث مناطق فى عام 2020.