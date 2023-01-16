أسامة الشاهين يقترح برغبة إعداد خرائط استثمارية

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إعداد خرائط استثمارية توضح فرص الاستثمار الاقتصادية المتاحة بالكويت بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، جاء في مقدمته ما يلي:

تعتبر زيادة معدلات النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الصادرات ورفع مستويات التشغيل وتقليل معدلات الفقر من أبرز أهداف الخطط الإنمائية في الدول النامية.

وتحرص الدول على تقديم أشكال الدعم الفني والمؤسسي كافة اللازم لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال إعداد ما اصطلح على تسميته «خرائط الاستثمار Investment Map» أو «خرائط الفرص الاستثمارية Investment Opportunities Map» التي تعرض الفرص الاستثمارية الكامنة موزعة حسب حجم المشروعات والقطاعات الرئيسية والفرعية أو المنطقة الجغرافية.

ونظراً لأهمية خرائط الاستثمار كأداة تنموية وتخطيطية ودورها في تمكين الدول من تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية والتنموية المستدامة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«قيام الدولة بإعداد خرائط استثمارية تفصيلية لفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الاقتصادية كافة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ومقره دولة الكويت».