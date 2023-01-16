مجلس الأمة

الحكومة ترد قانون إضافة ربات البيوت إلى «عافية» للمجلس

منذ ساعة واحدة
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• خالد المونس: الحكومة التي تعجز عن تمرير قانون تأمين لأمهاتنا وأخواتنا لن تحقق أي قانون إصلاحي أو معيشي

ذكرت وسائل إعلام اليوم أن الحكومة ردت قانون إضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، إلى مجلس الأمة الذي أقرّه في ديسمبر الماضي.

وكان مجلس الأمة قد أقر الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، بإضافة شريحة ربات البيوت إلى بطاقة عافية.

وينص المقترح، الذي أقرّه المجلس، على إضافة ربات البيوت الكويتيات المتزوجات والأرامل الخاضعات لقانون المساعدات العامة، ممن بلغن 55 عاماً، والأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ممن بلغت ســن 50 عاماً»، إلى برنامج تأمين «عافية».

بدوره أكد النائب خالد العتيبي أن الحكومة لن تحقق أي قانون إصلاحي أو معيشي.

وأضاف العتيبي: «أصبح واضح عملياً النهج الرافض للمطالب الشعبية، فالحكومة التي تعجز عن تمرير قانون تأمين عافية لأمهاتنا وأخواتنا ربات البيوت وهو من أبسط الحقوق الشعبية لن تحقق أي قانون إصلاحي أو معيشي، الأخ رئيس الوزراء: «الكويت تريد من يُسخر مكانته وإمكانياته لخدمتها وخدمة أهلها والتاريخ يُسجل»

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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