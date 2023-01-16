«الداخلية»: ضبط شخص يجلب الخمور المستوردة إلى البلاد وبحوزته 427 زجاجة خمر

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية انه استمرارا لمتابعة وحرص النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح على تكثيف الحملات الامنية على مهربي وتجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمسكرات، تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط شخص يقوم بجلب الخمور المستوردة الى البلاد وعثر بحوزته على 427 زجاجة خمر.

‏‎وكانت معلومات قد وردت الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصا من جنسية آسيوية يقوم بجلب الخمور المستوردة الى البلاد بقصد الإتجار، وبعد تكثيف التحريات و التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الإذن القانوني اللازم ضبطه اثناء خروجه من المخزن الخاص بتخزين الخمور وبتفتيشه تم العثور على عدد (427) زجاجة خمر.

وأوضحت أنه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر وأعترف بأن المضبوطات تخصه هو وشريك له من نفس جنسيته الذي يتواجد حاليا في بلاده، وذلك بقصد الإتجار، وأضاف بأنهما يقومان بجلب الخمور المستوردة إلى البلاد عبر حاويات مخبأ بها الخمور بطريقة سرية.

وأضافت الوزارة أنه تم تحويل المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.