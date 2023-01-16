الصين تتعهد بمواصلة دعم «الصحة العالمية» في مواجهة فيروس كورونا

(كونا) – أعلنت الصين اليوم الاثنين انها ستواصل دعم منظمة الصحة العالمية في حشد المجتمع الدولي لمكافحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) وتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية بطريقة «منفتحة وشفافة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ بين في مؤتمر صحفي «نأمل ان تنظر جميع الأطراف إلى هذه القضايا بشكل علمي وموضوعي» مضيفا «نأمل كذلك ان تحترم الأطراف الدولية وتدعم استجابة الصين للفيروس حتى نتمكن معا من تقديم مساهمتنا الواجبة مع العالم لمجابهة هذا الوباء».

وأضاف بين ان الصين تتبادل المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ودولا أخرى منذ بدء الجائحة قائلا «لقد أبلغنا منظمة الصحة العالمية فور اكتشاف الفيروس وفي أقرب فرصة ممكنة».

وشدد على ان بلاده «تدعم دور المنظمة الرائد في المعركة العالمية ضد الوباء وستحافظ على التعاون الوثيق معها».

وقال ان «مدير عام لجنة الصحة الوطنية الصينية ما وي ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اتفقا على مواصلة تعزيز التبادلات الفنية والتعاون بشأن الاستجابة الوبائية والعمل معا لحماية الامن الصحي العالمي خلال محادثتهما الهاتفية السبت الماضي».

وبين ان «مساهمة الصين في الحرب العالمية ضد الوباء تحظى بتقدير منظمة الصحة العالمية وعلى نطاق واسع بين أعضاء المجتمع الدولي».