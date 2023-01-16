بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 92.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 92.4 نقطة ليبلغ مستوى 7206.91 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.30 في المئة.

وتم تداول 211.5 مليون سهم عبر 11698 صفقة نقدية بقيمة 74.8 مليون دينار «نحو 226.6 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12.7 نقطة ليبلغ مستوى 5590.69 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المئة من خلال تداول 89 مليون سهم عبر 3601 صفقة نقدية بقيمة 9.5 مليون دينار «نحو 28.7 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 123.9 نقطة ليبلغ مستوى 7999.37 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.5 في المئة من خلال تداول 122.4 مليون سهم عبر 8097 صفقة بقيمة 65.3 مليون دينار «نحو 197.8 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 15.2 نقطة ليبلغ مستوى 5696.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 في المئة من خلال تداول 72.3 مليون سهم عبر 2564 صفقة نقدية بقيمة 7.8 مليون دينار «نحو 23.6 مليون دولار».

وكانت شركات «صلبوخ» و«فيوتشر كيد» و«بترولية» و«الأولى» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «مراكز» و«الخليجي» و«الإماراتية» و«بيت الطاقة» الأكثر انخفاضاً.