تعليق الملاحة في مضيق البوسفور إثر جنوح سفينة شحن

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد أن جنحت سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية قولها في بيان اليوم: إن «سفينة الشحن (إم كي كي -1) التي يبلغ طولها 142 مترا، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى المدينة»، وقالت «تم توجيه زوارقنا الثمانية على الفور إلى مكان الحادث».

وأكدت أنه «تم تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بشكل مؤقت».

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يدير عمليات اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع إن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وذكرت وكالة «تريبيكا» للشحن إن سفينة الشحن التي ترفع علم بالاو جنحت عند أكاربورنو عند الطرف الشمالي من المضيق في وقت مبكر اليوم الاثنين بينما كانت متجهة جنوبا. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو انسكاب الحمولة.