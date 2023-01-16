تقرير: عدد المليونيرات سيرتفع بنسبة 40% عالمياً في السنوات الأربع المقبلة

يواصل عدد أصحاب الملايين الارتفاع مع توقعات بزيادة قدرها 40% في جميع أنحاء العالم في السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن بنك «كريدي سويس».

ويُشير تقرير الثروة العالمية 2022 الصادر عن مجموعة «كريدي سويس» إلى أنه بحلول عام 2026، سيكون هناك أكثر من 87.5 مليون مليونير على مستوى العالم.

قد تعتقد أن هذا يعني أن الولايات المتحدة على وشك أن تصبح أكثر ثراءً أيضًا، لكن في الواقع – اليوم – الدولة التي تقود زمام صناعة أصحاب الملايين ليست الولايات المتحدة، إنها الصين.

وذكر التقرير أن الصين خسرت الكثير في الإنتاجية والدافع الاقتصادي خلال جائحة كوفيد-19 حيث أضرت عمليات الإغلاق البلاد، لكن من المرجح أن تشهد الأسواق النامية انتعاشاً أسرع من الانكماش الاقتصادي.

وأضاف أنه يجب أن تقفز الثروات الخاصة بنسبة 36% بحلول عام 2026 إلى 169 تريليون دولار، وهو ارتفاع كبير في ضوء الانخفاض الحالي في الأسواق الصينية، فانخفض مؤشر MSCI الصيني بأكثر من 30% منذ بداية العام.