مجلس الأمة

شعيب المويزري: اللجنة المالية لم يصلها أي رد من الحكومة بشأن «شراء القروض» و«معاشات المتقاعدين» و«المعاشات الاستثنائية»

منذ ساعتين
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أكد النائب شعيب المويزري أن اللجنة المالية البرلمانية لم يصلها أي رد أو معلومات أو بدائل من الحكومة منذ 12 / 12 / 2022 حتى تاريخ اليوم حول « شراء القروض» وتم تكرار الطلب من وزير المالية للرد وتقديم البدائل لتتمكن اللجنة من الاجتماع  مع  الحكومة يوم 19 أو 22 الجاري.

كما أكد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر»: أنه «لم يصل اللجنة أي رد أو معلومات أو بدائل من الحكومة منذ 12 / 12 / 2022 حتى تاريخ اليوم حول معاشات المتقاعدين وتم تكرار الطلب من وزير المالية للرد وتقديم البدائل لتتمكن اللجنة من الاجتماع  مع الحكومه يوم 19 أو 22 الجاري.

وأضاف: «لم يصل اللجنة أي رد منذ 21 / 12 / 2022 حتى تاريخ اليوم حول الفئات المستفيدة من المادة 80 من قانون التأمينات «المعاشات الاستثنائية» تم تكرار الطلب لوزير المالية لتتمكن اللجنة من الاجتماع مع الحكومة يوم 19 أو 22 الجاري.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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