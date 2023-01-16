عالية الخالد تقترح إنشاء «هيئة السجل المدني» لمباشرة اختصاصات الجنسية 

أعلنت النائب عالية الخالد عن تقدمها باقتراح بقانون بإنشاء هيئة السجل المدني وشؤون الجنسية مع إعطائه صفة الاستعجال .
وجاء نص الاقتراح كما يلي :
– بعد الاطلاع على الدستور، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، والقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والقانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر، والقانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، والقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي، والقانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، والمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقانون رقم 10 لسنة 2010 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، والقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (2)
مادة (8)
مادة (11)
مادة (13)
وجاء في المذكرة الإيضاحية لما كان المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية قد صدر منذ ما يقارب 63 عاما، إلا أن التعديلات التي تمت من خلال تشريعات عدة، لم تواكب التطور الإداري، ومازال أمره محصورا في “لجان” لا تحقق الطموح نحو التطور الهيكلي الذي شهدته مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.