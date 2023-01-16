مصر تسدد 2,5 مليار دولار من الديون الخارجية

كشف البنك المركزي المصري عن سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

أضاف أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا رغم سداد تلك المديونيات بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، وفقاً لصحيفة «الأهرام» المصرية.

أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واصل الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر.

زيادة النقد الأجنبي

كشف البنك المركزي أيضًا عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.

كما رصد البنك عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية، مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

وأكدت المؤشرات طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الانتربنك خلال الأيام الماضية.

وسجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخًرا.

سداد مدفوعات خارجية

وأكد البنك على أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال 3 أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية.

وشدد على قدرة القطاع المصرفي على تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

أشار إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.