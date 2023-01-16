مصر.. وقف شهادات فائدة الـ»25%» خلال أيام

بعد أيام من طرحها، قرر بنكا مصر والأهلي، أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، وقف طرح شهادة ذات فائدة مرتفعة تبلغ 25%، وفق ما نقلت صحيفة «الشروق القاهرية» عن رئيس البنك محمد الإتربي، الاثنين.

وحسب بيان من بنك مصر، فإن الغرض من الشهادة التي أطلقها البنك، المسماة «طلعت حرب»، قد تحقق، وفقاً لـ «الحرة».

وأصدر بنكا «الأهلي» و»مصر» الحكوميين في الرابع من يناير شهادات إيداع بفائدة قدرها 25 في المئة لسنة واحدة.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما أفاد رئيس «بنك مصر» لوسائل إعلام محلية، بهدف امتصاص التضخم الذي تجاوز 20% وفق الأرقام الرسمية.

وخلال 10 شهور خفضت مصر قيمة عملتها بنحو 100%، بطلب من الدائنين، في وقت يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم، وترزح تحت عبء الديون.

وقد بات من المقرر، حسب الإتربي، وقف الشهادة في غضون أيام، وبحد أقصى بنهاية شهر يناير الجاري.

ونقلت «الشروق» عن الإتربي قوله إن طرح الشهادات ذات العائد المرتفع أدى لاختفاء السوق الموازية للعملة.

كما أعلن البنك الأهلي، الاثنين، أن حصيلة بيع شهادات الـ 22.5% (ذات فائدة تصرف شهريا) و25% سجلت نحو 200 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار(، مُحققة المستهدف منها، ويتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية الشهر الحالي.