مجلس الأمة

مكتب المجلس يعقد اجتماعاً برئاسة السعدون

منذ 4 ساعات
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عقد مكتب المجلس اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.

كما حضر جانبا من الاجتماع أعضاء الفريق المكلف بمراجعة عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الأمة وهم حمد العليان، والدكتور يوسف الظفيري، والدكتورة منيرة النمش، وحمود الحاتم، إضافة إلى منسق الفريق ناصر المطني.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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