وزير الاقتصاد والاستثمارات اليوناني والوفد الموافق له يزور جامعة الكويت

(كونا) – زار وزير الاقتصاد والاستثمارات اليوناني جيورجياذيس والوفد المرافق له اليوم الاثنين جامعة الكويت للتعرف على المباني الجديدة والكليات والقاعات الدراسية حيث استمع والوفد المرافق لشرح تفصيلي عن مباني الجامعة والقاعات والمرافق خلال الجولة.

وأكد عميد كلية الآداب الدكتور عبدالهادي العجمي في بيان صحفي أهمية هذة الزيارة لدى الإدارة الجامعية واهتمامها بالزوار من الخارج كون الزيارات الخارجية مهمة للتعارف الاكاديمي والعلمي والثقافي مستعرضا للوفد اليوناني جزءا من المقتنيات الآثارية في قسم التاريخ بجامعة الكويت.

وبدوره اشاد جيورجياذيس بالصرح الجامعي قائلا إن «هذا الصرح نموذج تعليمي راق جدا» منوها بالتنظيم الكبير للصرح الاكاديمي في جامعة الكويت خلال زيارته وتنقله بين مباني الكليات والاقسام والفصول الدراسية.

وقال ان اهتمام السلطات الكويتية بأهمية منظومة التربية والتعليم كضمان لمستقبل أفضل للمجتمع الكويتي ومستقبل أبنائها.

وعلى هامش الزيارة أهدى العجمي دروعا تذكارية لوزير الاقتصاد والاستثمار ونائب وزير الخارجية اليونانيين كوستاس فراجويانيس.