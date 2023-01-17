اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ 3 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 0.305 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.24 في المئة إلى مستوى 0.330 دينار مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.52 في المئة إلى مستوى 0.372 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.18 في المئة إلى مستوى 0.329 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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