خبراء عرب يبحثون مشروع بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية

(كونا) – بحث الاجتماع الثاني للفريق مفتوح العضوية من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية اليوم الثلاثاء مشروع بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية وتصميم المنصة العربية لحماية حقوق المستهلك.

وذكر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض بهجت أبو النصر في تصريح على هامش الاجتماع ان مقترح بروتوكول التعاون جاء بناء على خطة عمل فريق عربي من الخبراء والمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية التي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

واوضح أنه من المقرر ان ينتهي الخبراء خلال الاجتماع الذي يستمر يومين من مناقشة بروتوكول التعاون تمهيدا لرفعه الى اجتماع مقبل لفريق من الخبراء العرب الشهر المقبل.

وأضاف أن ذلك يأتي تمهيدا لاعتماد مقترح البروتوكول من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه المقبل وكذلك الانتهاء من مناقشة تصميم خاص بالمنصة العربية لحماية حقوق المستهلك الامر الذي سيكون له أثر إيجابي على مسيرة التعاون العربي في هذا المجال الحيوي.

وتشارك دولة الكويت في الاجتماع الثاني للفريق العربي مفتوح العضوية بوفد يضم مدير الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبد الرحمن المطيري ومدير حماية المستهلك بالوزارة خلاف الرشيدي.