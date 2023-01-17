سعر خامات «أوبك» يتراجع إلى 79,68 دولاراً للبرميل في ديسمبر الماضي

(كونا) – قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الثلاثاء إن سعر سلة خاماتها تراجع الى 68ر79 دولارا للبرميل في شهر ديسمبر الماضي بانخفاض قدره 05ر10 دولارات أي ما يعادل 2ر11 في المئة.

وأوضحت (أوبك) في تقريرها الشهري أن سعر خام (برنت) القياسي انخفض في ديسمبر عام 2022 بمقدار 51ر9 دولارات وبنسبة 5ر10 في المئة ليصل الى 34ر81 دولارا للبرميل فيما انخفض خام (غرب تكساس) الوسيط بمقدار 87ر7 دولارات وبنسبة 3ر9 في المئة ليبلغ 52ر76 دولارا للبرميل.

وبينت انه تم مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 على أساس ارتفاع طفيف نسبته ثلاثة في المئة بالنظر الى الاداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام ذاته في مختلف الاقتصادات الرئيسة.

وذكر التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2023 ظلت من دون تغيير عند 5ر2 في المئة بالنسبة للولايات المتحدة وتمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لتصل إلى اثنين في المئة لعام 2022 وواحد في المئة لعام 2023 كما تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لتصل إلى 2ر3 في المئة لعام 2022 و4ر0 في المئة لعام 2023.

وأشار التقرير الى مراجعة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 لروسيا لتصل الى انكماش بنسبة 4 في المئة يليها انكماش صغير بنسبة 5ر0 في المئة عام 2023.

وعلى الرغم من توقعات استمرار زخم النمو الاقتصادي حتى عام 2023 فإن التقرير أفاد بأن الاقتصاد العالمي سيواصل مواجهة العديد من التحديات وسط ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسة وارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق والمخاطر والشكوك المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وبين ان توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2022 لم تتغير وبقيت عند 5ر2 مليون برميل يوميا فيما تم تعديل الطلب على النفط نزولا في الربع الثالث من العام الماضي وسط بيانات تظهر انخفاضا في الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين بيد ان الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خارج الصين تمت مراجعتها صعوديا.

وكشف التقرير عن ان نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 لم يتغير ايضا وبقي عند 2ر2 مليون برميل يوميا مع نمو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 3ر0 مليون برميل يوميا وغير الاعضاء في المنظمة عند 9ر1 مليون برميل يوميا.

وأوضحت (أوبك) في تقريرها الشهري أن «هذه التوقعات لا تزال محاطة بأوجه عدم اليقين بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية والتحولات في سياسات احتواء فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) والتوترات الجيوسياسية.

وبالنسبة لعام 2023 توقع التقرير أن يظل نمو انتاج النفط خارج أوبك من دون تغيير عند 5ر1 مليون برميل يوميا مضيفا أن الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا ستكون المحركات الرئيسة لنمو المعروض من النفط فيما يتوقع حدوث انخفاضات في روسيا والمكسيك.

واشار التقرير الى وجود شكوك كبيرة حول تأثير التطورات الجيوسياسية اضافة الى توقعات انتاج النفط الصخري الامريكي في عام 2023 قائلا ان إنتاج النفط الخام من (أوبك) ارتفع في ديسمبر الماضي الى متوسط 97ر28 مليون برميل يوميا وفق المصادر الثانوية المتاحة.

وعلى الرغم من انخفاض واردات النفط الخام الروسي الى ما يقرب من الصفر باستثناء التدفقات الى تركيا توقع التقرير أن تكون واردات منتجات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اوروبا أعلى تحسبا لفرض عقوبات وشيكة على المنتجات النفطية الروسية في فبراير المقبل.

وبين أن الطلب على خامات المنظمة في عام 2023 سيظل من دون تغيير عن التقييم السابق ليقف عند 2ر29 مليون برميل يوميا وهو أعلى بمقدار 6ر0 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2022.