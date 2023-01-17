«صندوق التنمية» ينظم لقاء تنويرياً للطلبة والطالبات المتفوقين المقرر مشاركتهم في رحلة «كن من المتفوقين»

(كونا) – نظم الصندوق الكويتي للتنمية اليوم الثلاثاء في مقره لقاء تنويريا للطلبة والطالبات المتفوقين المقرر مشاركتهم في رحلة (كن من المتفوقين) التي يقيمها الصندوق سنويا بالتعاون مع وزارة التربية.

وقالت مديرة إدارة الاعلام في الصندوق منى العياف في كلمة خلال اللقاء إن الصندوق ينظم هذا العام رحلتين من 21 الى 28 يناير الجاري الأولى للطلبة لزيارة رواندا والثانية للطالبات لزيارة طاجيكستان.

وأضافت العياف أن عدد الطلبة المتفوقين الذين شاركوا في الرحلات حتى الان بلغ حوالي 264 طالبا وطالبة زاروا فيها أكثر من 15 دولة منها مصر والأردن وأوزبكستان والصين وتركيا ولبنان وسريلانكا والمغرب والسنغال وغيرها.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تحقيقا لرغبة الصندوق لتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا بمساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية لدعم جهود التنمية داخل الكويت وبما لا يخل بمهمة الصندوق.

يذكر أن الصندوق قام بإطلاق هذه المبادرة عام 2010 لتحفيز طلاب الثانوية على النجاح والتفوق إذ يقوم الصندوق بالتعاون مع وزارة التربية باختيار نخبة من المتفوقين وينظم لهم رحلات سنوية ثقافية وترفيهية لزيارة الدول التي يتعاون معها الصندوق وتستفيد من مشروعاته فيتعرفوا عليها وعلى جهوده التنموية.

كما تهدف المبادرة إلى تعريف الأجيال الجديدة بحجم ومكانة دولة الكويت في عيون الدول الشقيقة والصديقة وتكافئهم على تميزهم وتفوقهم.