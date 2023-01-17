دوليات

عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ عام 1961

منذ 4 ساعات
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انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1961، وهو تحوّل تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن البلاد كان بها 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022 مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.

وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 مولود لكل ألف شخص، انخفاضاً من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وسجّلت الصين أيضاً أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.

ويرجع جزء كبير من التراجع السكاني إلى سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الصين بين عامي 1980 و2015، فضلاً عن تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى إبعاد العديد من الصينيين عن إنجاب أكثر من طفل واحد أو حتى إنجاب طفل واحد من الأساس.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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