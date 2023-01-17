مصر والأردن يؤكدان أهمية استمرار التنسيق المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خاصة في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع العاهل الاردني في العاصمة القاهرة والذي تناولا خلاله سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.

وأشاد الرئيس السيسي بقوة العلاقات التاريخية بين القاهرة وعمان وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك.

من جانبه أعرب الملك عبدالله الثاني وفق البيان عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وأشاد في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.