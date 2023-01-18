«الداخلية»: ضبط آسيوي يدير مصنع خمور محلية في الفحيحيل 

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهود والإنتشار الأمني لقطاع الأمن العام ممثلاً بمديرية أمن محافظة الأحمدي أسفرت عن ضبط مصنع للخمور المحلية داخل عمارة بمنطقة الفحيحيل يديره شخص من جنسية آسيوية وتم العثور على (20) برميل وبداخلها مواد مسكرة، وتمت احالته والمضبوطات لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقه .

وفي سياق آخر ، أعلنت الوزارة أن المتابعة الأمنية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) أسفرت عن ضبط 11 شخصا مخالفين لقانون الإقامة والعمل داخل 3 مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل العمالة بنظام اليومية يديرها 3 اشخاص من جنسية آسيوية، كما تم ضبط 7 اشخاص يمارسون الأعمال المنافية ، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .