مجلس الأمة

الشاهين يقترح السماح للجمعيات التعاونية بتأسيس أندية صحية في المناطق السكنية

منذ 18 دقيقة
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أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بالسماح للجمعيات التعاونية بتأسيس أندية صحية بكل منطقة سكنية، وبإمكانها الاستعانة بالمنشآت الرياضية الموجودة في مدارس المنطقة لإقامة هذه الأندية، ونص الاقتراح على ما يلي:

 

تأتي أهمية الأندية الصحية كونها تساهم وبشكل مباشر في الحفاظ على صحة العامة، لذا نجد إقبال الكثير على الأندية الصحية الخاصة لممارسة الرياضة التي يرغبون بها، وعلى الرغم من أهمية هذه الأندية إلا أنها قليلة بالمقارنة مع أعداد من يرغبون في ممارسة الرياضة.
 
ولما كان للعمل التعاوني من أهمية كونه يدعم المجتمع في النواحي كافة بالإضافة إلى دوره الاقتصادي الأساسي، فإن الاهتمام بصحة أفراد المجتمع يجب أن يكون إحدى مهام العمل التعاوني، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
 
يسمح للجمعيات التعاونية بتأسيس أندية صحية GYM في كل منطقة سكنية، وبإمكانها الاستعانة بالمنشآت الرياضية الموجودة في مدارس المنطقة لإقامة هذه الأندية، ويجوزالاستعانة بالمعلمين والموجهين المتقاعدين للإشراف على هذه الأندية وتدريب المشتركين فيها.

منذ 18 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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