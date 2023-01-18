مجلس الأمة

«الصحية»: معالجة أسباب «رد إضافة ربات البيوت إلى عافية» بالتوافق مع الحكومة

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل المرسوم رقم (7) لسنة 2023 رد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن رد التعديل بشأن ما يخص إضافة ربات البيوت إلى القانون كان مسببا، لعدم فتح هذا الأمر على مصراعيه واقتصاره على الفئة المستهدفة والشريحة المقصودة من هذا القانون ومن ثم كان يحتاج إلى معالجة.

وأكد شمس توافق الجانبين النيابي والحكومي على معالجة الأمر بتعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون ليكون نصها ” المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية”.

وبين أن اللجنة أقرت النص المعدل بإجماع أعضائها وتوافق الجانب الحكومي، وسوف يرفع القانون إلى مجلس الأمة لإقراره في أقرب جلسة مقبلة.

وأشار شمس إلى أن اجتماع اليوم تم بحضور وزير الصحة ووكيل الوزارة والوكيل المساعد ومدير مكتب الوزير.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

صالح عاشور يسأل وزير الداخلية عن خطة ورؤية الحكومة لحل قضية «البدون»

ديسمبر 12, 2022

الطشة: فرض الضرائب على المواطنين.. أمر لن يتحقق

نوفمبر 27, 2022

صالح عاشور: تجهيز منفذ العبدلي لاستقبال الجماهير الراغبة بحضور «خليجي 25» 

منذ 4 أسابيع

هاني شمس يقترح إنشاء وتجهيز حديقة عامة في منطقة مبارك الكبير

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى