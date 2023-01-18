بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.03 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 4.03 نقطة ليبلغ مستوى 7213.7 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة.

وتم تداول 171.6 مليون سهم عبر 9250 صفقة نقدية بقيمة 46.6 مليون دينار «نحو 141 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 26.7 نقطة ليبلغ مستوى 5612.57 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.48 في المئة من خلال تداول 95.2 مليون سهم عبر 4036 صفقة نقدية بقيمة 14.2 مليون دينار «نحو 43 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 4.06 نقطة ليبلغ مستوى 8000.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المئة من خلال تداول 76.3 مليون سهم عبر 5214 صفقة بقيمة 32.4 مليون دينار «نحو 89.17 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 15.4 نقطة ليبلغ مستوى 5714.08 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 في المئة من خلال تداول 80.8 مليون سهم عبر 2260 صفقة نقدية بقيمة 10.11 مليون دينار «نحو 30.6 مليون دولار».

وكانت شركات «مراكز» و«تنظيف» و«الديرة» و«وطنية م ب» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«أعيان» و«إس تي سي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «صلبوخ» و«العقارية» و«الإماراتية» و«تجارة» الأكثر انخفاضاً.