تركي آل الشيخ يبارك لصاحب تذكرة «فوق الخيال».. ويعده بحدث «لن ينساه»

اقترب موعد مباراة كرة القدم بين المنتخب السعودي ونادي باريس سان جريمان، الخميس 19 يناير، والتي سيكون فيها لشخص واحد امتيازات استثنائية منها الدخول إلى غرفة ملابس اللاعبين.

وبعد مرور أيام على طرح تذكرة “فوق الخيال” ووصولها في المزايدة إلى مبلغ 10 مليون ريال، (أي ما يعادل 2 مليون و662 ألفا و396 دولار أميركي)، بارك رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، لمشرف الغامدي، صاحب التذكرة قائلا: “مبروك أخي مشرف الغامدي (..) عشرة مليون ريال للخير ومنصة إحسان(..) (مبروك) فوزك بتذكرة فوق الخيال، وجهز نفسك برنامجنا يبدأ من غدا إن شاء الله (..) وفي ميزان حسناتك يا رب”.

وفي فيديو نشره آل الشيخ على تويتر، وعد آل الشيخ الغامدي بجدول أعمال حافل ومزدحم وبمفاجآت عدة.

ومن جهتها، شكرت منصة إحسان، في تغريدة على تويتر “مشرف الغامد على مبادرته بالتبرع لتذكرة فوق الخيال بمبلغ 10 مليون ريال التي يعود ريعها إلى مستفيدي المنصة”.

وفي 11 يناير، أوضح آل الشيخ عبر تويتر أن “رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي قدم أعلى عرض على التذكرة الخيرية (فوق الخيال) بـ10 ملايين ريال”.

وكان المسؤول السعودي أعلن عن مزاد يبدأ بمليون ريال على تذكرة “فوق الخيال” للمباراة، التي ستمنح صاحبها ميزات كبرى خلال اللقاء، منها حضور التتويج وتكريم الفائز بالكأس والدخول لغرفة الملابس.

وتجمع مباراة الخميس في الرياض باريس سان جيرمان، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوجه فريق سعودي مؤلف من نجوم فريقي الهلال والنصر وكذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووعد آل الشيخ في تغريدة أخرى على تويتر بـ”حدث لن ينسى”، قائلا: “اجتمع نجوم كبار من فريقين عالميين (..) لحظات تاريخية (..) وسجل يا تاريخ، يوم ١٩ يناير في استاد الملك فهد حدث لن ينسى إن شاء الله”.

وسبق أن وصل الأرجنتيني مارسيلو غالاردو وطاقمه التدريبي للإشراف على الفريق الأخضر وقيادة فريق موسم الرياض، الذي يضم نجوم من فريقي الهلال والنصر، وهو الفائز بكأس ليبرتادوريس مرتين بصفته مدرب لـ”ريفر بليت”.

وسيقود النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الفريق المؤلف من لاعبي النصر والهلال السعوديين في مواجهة نادي باريس جيرمان الفرنسي، وذلك ضمن المباراة الودية التي سوف تجمع الطرفين بالعاصمة الرياض.