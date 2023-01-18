مصر: الصادرات النفطية وغير النفطية تحقق ارتفاعاً قياسياً في عام 2022

(كونا) – اعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الاربعاء ان الصادرات النفطية حققت ارتفاعا قياسيا إلى 2ر18 مليار دولار بينما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا «غير مسبوق» بنسبة 12 بالمئة بواقع 216ر35 مليار دولار في العام الماضي.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان ان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قامت من خلال اجتماعها الوزاري باستعراض عدد من المؤشرات «الايجابية» على الصعيد الاقتصادي في البلاد.

ونقل البيان عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا قوله خلال الاجتماع الحكومي أن الصادرات البترولية في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار فيما ارتفعت في عام 2021 إلى 9ر12 مليار دولار مبينا انها «قفزة كبيرة» في صادرات الغاز العام الماضي يجب الاستفادة منها في هذه الفترة.

ومن جانبه ذكر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير في ذات الاجتماع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت رقما «غير مسبوق» وصل الى 612ر35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بنسبة 12 بالمئة عن العام الذي سبقه رغم الظروف العالمية التي تلم بأسواق النفط والغاز والازمات التي تعاني منها المنطقة.

كما افاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد في البيان ان اجمالي الصادرات المصرية وصل بذلك الى نحو 8ر53 مليار دولار واصفا تلك الصادرات ب «النقلة الكبيرة» التي تعمل حكومة بلاده على دعمها والاستفادة منها.