مقترح نيابي بإنشاء مركز طبي لعلاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية

أعلن 3 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة بإنشاء مركز طبي لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية .
وعلينا مواجهة هذه الحقيقة عبر إنشاء مركز طبي متخصص لرعاية المدمنين من هذه الآفة وتزويده بكل ما يحتاجه من طواقم طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى بالتزامن مع متابعة اجتماعية وأسرية بعد العلاج من الإدمان حتى نتدارك ما يتوقع من آثار مدمرة إذا استمر علاج المدمن بالوسائل التقليدية الحالية، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
مبادرة مجلس الوزراء بإصدار قرار بتكليف الجهات المختصة بإنشاء مركز طبي تخصصي لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية في إحدى المناطق الملائمة، من أهم مواصفاته أن يكون معزولاً بقدر كاف عن الحياة العامة الصاخبة وأن يكون محاطاً بكل الوسائل التي تضمن السرية والهدوء لتشجيع المدمن على العلاج، وكذلك توفير متطلبات العلاج النفسي للمدمنين مع تزويده بما يحتاجه من كوادر طبية وأجهزة واخصائيين اجتماعيين ونفسيين ووسائل ترفيه وفق معايير منظمة الصحة العالمية ، ودعم الجمعيات ذات الصلة بمكافحة الإدمان.