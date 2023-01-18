دوليات

مقتل وزير الداخلية الأوكراني جراء تحطم مروحية في كييف

منذ ساعتين
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أعلن مدير الشرطة الأوكرانية مقتل وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ومسؤولين كبار في الوزارة جراء تحطم مروحية في كييف صباح الأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، عن سقوط ضحايا جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، في منطقة بروفاري القريبة من العاصمة.

وأدى الحادث إلى سقوط 16 قتيلًا منهم طفلان، بحسب مصادر من الشرطة الأوكرانية.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا، عبر صفحته الرسمية بتطبيق تلجرام: «في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني».

وأشار حاكم المنطقة إلى وقوع ضحايا جراء الحادث، موضحًا أن سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء، تواصل جهودها للتعامل مع الحادث.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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