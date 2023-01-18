مجلس الأمة

مكتب المجلس يلغي المزايا المالية الاستثنائية للأمين العام والأمناء المساعدين

منذ 56 دقيقة
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• تم إقرارها سابقاً من قِبل مكتب المجلس السابق قبل حله بـ 4 أيام

عقد مكتب المجلس اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون .

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير ، وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ومراقب المجلس الدكتور عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني .

واستمع مكتب المجلس خلال الاجتماع إلى عرض  شرح من أعضاء الفريق المكلف بمراجعة عدد من القرارات الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة لمجلس الأمة وهم حمد العليان والدكتور يوسف الظفيري والدكتورة منيرة النمش وحمود الحاتم إضافة إلى منسق الفريق ناصر المطني.

وقرر مكتب المجلس إلغاء قرارات بالموافقات على طلبات منح المزايا المالية الاستثنائية لمنصب الأمين العام والأمناء المساعدين والتي تم إقرارها سابقاً من قبل مكتب المجلس السابق باجتماعه في تاريخ ٢٨ -٧-٢٠٢٢ الذي سبق صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ ٢-٨-٢٠٢٢.

واستمر مكتب المجلس في الاستماع إلى تقارير اللجان المعنية بالتحقيق في تعيينات القياديين والموظفين خلال فترة حل المجلس في الأمانة العامة ومكتبي رئيس المجلس ونائب الرئيس.

منذ 56 دقيقة
0 0 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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