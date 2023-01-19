الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس، عند 0.305 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.329 دينار مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.35 في المئة إلى مستوى 0.376 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.70 في المئة إلى مستوى 0.333 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.