دوليات

 المهاجرون يرفعون عدد سكان ألمانيا لأعلى مستوياته على الإطلاق 

منذ 4 ساعات
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قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس، إن عدد سكان البلاد ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84.3 مليون في العام 2022، مدفوعا بقراءة غير مسبوقة لصافي عدد المهاجرين.

وقال المكتب إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية العام 2021، وفقاً لـ «الحرة».

وكانت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة العنصرية، ريم العبالي-رادوفان، قد كشفت قبل بضعة أيام أن العنصرية تشكل تهديدا للديمقراطية في البلاد.

ودعت المسؤولة إلى ضرورة مكافحة العنصرية وإنهاء سنوات من تجاهلها، مشيرة إلى خطة عمل في هذا الإطار، وفقا لموقع “دويتشه فيلله”.

وشددت العبالي-رادوفان، التي تولت المنصب الذي تم استحداثه من قبل حكومة المستشار، أولاف شولتس، على ضرورة تقديم الدعم بشكل أفضل للأشخاص الذين تضرروا من العنصرية، بالتوازي مع الإقرار بشكل أكبر في أنحاء البلاد حيال خطورة العنصرية البنيوية والتي تحدث بشكل يومي لوضع نهاية “لسنوات من التجاهل”.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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