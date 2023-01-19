بريطانيا ودول أوروبية تعلن التزامها بدعم أوكرانيا في «الدفاع عن نفسها»

(كونا) – أعلنت كل من بريطانيا وبولندا واستونيا وهولندا وليتوانيا ولاتفيا والتشيك والدنمارك اليوم الخميس التزامها بدعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه من مساعدات عسكرية بهدف «الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي غير المشروع لاراضيها».

واكدت تلك الدول في بيان مشترك نقلته وزارة الدفاع البريطانية انه «جرى الاتفاق على زيادة حجم الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيزه بالامكانات التي تسمح لها من الانتقال من مرحلة مقاومة الغزو الى مرحلة طرد القوات الروسية من أراضيها».

وذكر البيان انه يجري توسيع الاتصالات والمشاورات بين الشركاء والحلفاء لضمان حشد دعم عسكري دولي مضاعف وسريع لاوكرانيا مشيرا الى الاتفاق على تسليم (كييف) دبابات قتالية ومركبات مدرعة وانظمة دفاع جوي متطورة اضافة الى مدفعية ثقيلة وجميع انواع الذخيرة الضرورية.

وحمل البيان تفصيلا لانواع الاسلحة التي قدمتها كل دولة من ضمنها ما اعلنت عنه بريطانيا قبل ايام بتزويد اوكرانيا ب 14 دبابة هجومية من طراز (تشالنجر 2) ومدفعية ثقيلة من طراز (ايه اس 90) اضافة الى 600 صاروخ (بريمستون) المضاد للدبابات.