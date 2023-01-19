بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 43.21 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 43.21 نقطة ليبلغ مستوى 7256.91 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 في المئة.

وتم تداول 169.12 مليون سهم عبر 9528 صفقة نقدية بقيمة 52.6 مليون دينار «نحو 159.3 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.8 نقطة ليبلغ مستوى 5621.41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المئة من خلال تداول 109.7 مليون سهم عبر 4231 صفقة نقدية بقيمة 15.3 مليون دينار «نحو 46.3 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 56.8 نقطة ليبلغ مستوى 8057.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.71 في المئة من خلال تداول 59.3 مليون سهم عبر 5297 صفقة بقيمة 37.2 مليون دينار «نحو 112.7 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 22.7 نقطة ليبلغ مستوى 5691.37 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.4 في المئة من خلال تداول 92.5 مليون سهم عبر 2341 صفقة نقدية بقيمة 11.2 مليون دينار «نحو 33.9 مليون دولار».

وكانت شركات «اس تي سي» و«اكتتاب» و«معادن» و«تجارة» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«وطني» و«أجيليتي» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «ميدان» و«بترولية» و«الانظمة» و«وثاق» الأكثر انخفاضا.